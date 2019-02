Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Ein Lottospieler aus dem Raum Bad Mergentheim hat am Mittwoch bundesweit als Einziger den Jackpot geknackt und insgesamt über 9,5 Millionen Euro gewonnen. Der bislang anonyme Tipper habe sich noch nicht gemeldet und mit einem Einsatz von über 100 Euro gespielt, teilte Lotto-Chef Georg Wacker am Donnerstag in Stuttgart mit. Es sei der zweite Millionengewinn im laufenden Jahr gewesen. Im Vorjahr hatte es davon 21 gegeben.