Lotto Baden-Württemberg will ins Online-Automatenspiel einsteigen

Mit dem Online-Glücksspiel lasse sich der Rückgang an den Annahmestellen kompensieren

Ab März 2021 will die Lotterie virtuelle Automatenspiele im Internet anbieten. Laut Geschäftsführung sehe sich das Unternehmen in der Pflicht, in diesem Feld präsent zu sein.