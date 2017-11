Anzeige

Kornwestheim (pol) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr den Lokführer einer S-Bahn der Linie S5 auf Höhe Kornwestheim mit einem grünen Laserpointer geblendet. Die Bahn war laut Polizeiangaben gerade unterwegs Richtung Ludwigsburg, als der Täter aus einem Wohnhaus heraus den Lokführer blendete. Das Bundespolizeirevier Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Hinweise zum Sachverhalt werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen genommen.