Anzeige

Hermaringen (dpa/lsw) - Unbekannte Täter haben den Lokführer eines Interregio-Expresses mit einem Laserpointer geblendet. Die Sehfähigkeit des 45-Jährigen sei dadurch so beeinträchtigt worden, dass er nach der Ankunft am Hauptbahnhof Ulm seinen Dienst abbrechen und sich in ärztliche Behandlung begeben musste, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Tat sei am Samstagabend von der Aussichtsplattform des Brenzturms unweit von Hermaringen (Kreis Heidenheim) begangen worden. Wenig später sei an derselben Stelle erneut versucht worden, einen Lokführer zu blenden. Eine Streife habe dort jedoch keine Personen mehr angetroffen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.