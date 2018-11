Anzeige

Sinsheim (dpa/lsw)Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 6 zwischen Bad-Rappenau und Sinsheim umgekippt und hat für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Autobahn zwischen den Ausfahrten Bad-Rappenau und Sinsheim-Süd in Richtung Mannheim am Freitagmorgen komplett gesperrt. Der Fahrer war mit dem Lkw von der Fahrbahn abgekommen, weil ein Reifen an seinem Silo-Anhänger platzte. Durch die Umleitung des Verkehrs kam es demnach ab der Ausfahrt Neckarsulm zu zähfließenden Verkehr auf bis zu 20 Kilometern Länge. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden. Der Lastwagen wurde mit einem Kranwagen geborgen und die 25 Tonnen Weizen des Silo-Anhängers umgeladen. Der Fahrer des Lastwagens erlitt beim Unfall mehrere Prellungen und Schnittwunden.