Im Kreis Ludwgisburg bleibt ein LKW in einer Bahnunterführung stecken. Die Freiwillige Feuerwehr Magstadt war mit 15 Einsatzkräften am Unfallort. Foto: dpa

Ludwigsburg (pol)Laut Polizei war Fahrer des Kühl-Lkw mit Lebensmitteln und Milchprodukten war gegen kurz nach 13 Uhr in Richtung Schafhausen unterwegs und achtete dabei nicht auf die angekündigte Durchfahrtshöhe. Das Fahrzeug blieb nahezu auf der ganzen Länge in der Unterführung stecken und beschädigte dabei auch den Unterfahrschutz der Brücke. Er drohte abzubrechen und musste durch die Freiwillige Feuerwehr zunächst stabilisiert werden.

Gegen 13:50 Uhr gelang es, den Lkw rückwärts aus der Unterführung zu fahren. Während der Bergung des Fahrzeugs war die Schafhauser Straße im Bereich der Unterführung in beiden Richtungen gesperrt. Die beschädigte Brücke wurde von einem Notfallmanager der Bahn und einem

Statiker in Augenschein genommen. Der an der Brücke entstandene Schaden steht derzeit noch nicht fest, er wirkt sich jedoch nicht auf den Zugverkehr aus. Der Schaden am Lkw wurde auf etwa 15.000 Euro beziffert.