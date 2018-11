Anzeige

Stuttgart (lsw) - Zwei Wochen nach den Anschlägen von Paris ist eine mögliche Waffenlieferung in die französische Hauptstadt in den Fokus der Sicherheitsbehörden gerückt. Ein 24 Jahre alter Mann aus Magstadt im Kreis Böblingen stehe im Verdacht, vier Sturmgewehre an eine Pariser Adresse geschickt zu haben, sagte gestern ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Stuttgart. Bezüge zu den Anschlägen in Paris würden geprüft. Die grün-rote Landesregierung plant zudem ein weiteres Anti-Terror-Paket.

Dem Mann aus Magstadt wird vorgeworfen, in mehreren Fällen Schreckschusswaffen ungenehmigt zu illegalen Schusswaffen umgebaut und diese über eine illegale Plattform im Internet verkauft zu haben. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere Schusswaffen gefunden. Nach Auswertung von E-Mails gibt es Anhaltspunkte dafür, dass der Deutsche Anfang November vier Sturmgewehre vom Typ Kalaschnikow an einen Abnehmer in Paris verkauft haben könnte. „Die Identität des Käufers steht noch nicht fest“, sagte der Behördensprecher.

Die Pläne der Landesregierung für ein zweites Anti-Terror-Paket sind im Südwesten indes überwiegend auf ein positives Echo gestoßen. Für Grün-Rot sind sie eine adäquate Reaktion auf die Geschehnisse in der französischen Hauptstadt. Für die oppositionelle CDU hingegen gehen sie vor allem beim Verfassungsschutz nicht weit genug. SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel nannte das Programm „angemessen und leistbar“. Demnach erhalten Verfassungsschutz und Landeskriminalamt (LKA) knapp 50 neue Stellen. „Uns Grünen war und ist es wichtig, dass die Sicherheitsbehörden die richtigen Schwerpunkte setzen“, sagte Grünen-Fraktionschef Edith Sitzmann. CDU-Fraktionschef Guido Wolf sagte, die Stärkung des Verfassungsschutzes sei die richtige Antwort auf die Terror-Gefahr. „Allerdings tut die Landesregierung zu wenig.“ Er forderte erneut 70 neue Stellen beim Geheimdienst. Aus Koalitionskreisen verlautete, dass weitere 15 Stellen für die Justiz geschaffen werden. Das Konzept von Innenminister Reinhold Gall (SPD), das am Dienstag vom Kabinett verabschiedet werden soll, hat demnach ein Volu­men von 30 Millionen Euro.

Beim LKA mit derzeit 1200 Mitarbeitern würden 19 neue Stellen geschaffen - darunter nach Angaben aus informierten Kreisen auch Experten für den Bereich Sprengstoff und Sachverständige für den Lichtbildvergleich sowie Fachleute für die Telefonüberwachung. Bei den Spezialeinheiten erhalten die Polizeibeamten eine höhere Zulage. Beim Verfassungsschutz mit 350 Beschäftigten gibt es 30 neue Stellen. Rund 20 Millionen Euro stehen für Sachmittel bereit; darunter fällt auch eine Ermächtigung für ein „Anschaffungspaket zur Abwehr militärischer Angriffe“. Angeschafft werden unter anderem Waffen, Schutzausstattung und Polizeifahrzeuge sowie neue Überwachungs- und Fahndungstechnik. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte die Pläne und den Fokus auf Ausstattung. Insbesondere bei der IT-Ausrüstung müsse die Polizei mit den Kriminellen auf Augenhöhe sein, sagte Landeschef Rüdiger Seidenspinner.