Stuttgart (lsw) - Eklige Toiletten, undichte Fenster, fehlende Vernetzung - die FDP will bessere Lernbedingungen für die über eine Million Schüler im Südwesten erreichen. Dafür setzen die Liberalen auch auf Geld vom Bund.

Ein Bildungspakt zwischen Bund und Ländern schwebt FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke vor. Er wolle mit den anderen FDP-Landtagsfraktionschefs einen Vorschlag erarbeiten, den Bund in die Bildungsfinanzierung einzubeziehen, sagte er gestern in Stuttgart. Dabei müsse das im Grundgesetz verankerte Verbot der Kooperation zwischen Bund und Ländern in der Bildung nicht abgeschafft werden.

Nach Rülkes Überzeugung könnte Bundesgeld für die Bildung auch einen Wettbewerb der Bundesländer beflügeln. Dafür müsse der Bund bestimmte Standards setzen, etwa für die Kompetenzen eines Abiturienten. „Wer die Standards erreicht, profitiert von Bundesmitteln, wer nicht, erhält weniger“, sagte Rülke. So könne die Qualifikation der Schüler vergleichbarer werden. Das sei auch wichtig für Familien, die in ein anderes Bundesland umziehen. „Oft ist das Kind dann voraus oder es ist hintendran.“ Das Thema hatte auch in den Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition im Bund eine Rolle gespielt. Die Grünen, allen voran Ministerpräsident Winfried Kretschmann, und die CDU wollen das Verbot nicht antasten.

Beim FDP-Landesparteitag heute in Fellbach bringt der Landesvorstand einen Leitantrag „Beste Bildung braucht das Land“ ein. Mit Blick auf das Absacken baden-württembergischer Schüler bei den jüngsten Leistungsvergleichen hält die FDP das Thema für eine der entscheidenden Fragen in den kommenden Jahren. Unter anderem müssten die Schulen „mehr Beinfreiheit“ und die Eltern mehr Auswahl bei Nachmittagsangeboten haben sowie die Gemeinschaftsschulen weniger „Privilegien“ erhalten, sagte FDP-Bildungsexperte und Fraktionsvize Timm Kern.

Zu dem Treffen werden rund 400 Delegierte erwartet. Die Partei hat im Südwesten 7300 Mitglieder. Vor einem Jahr waren es 6400. Das Jamaika-Aus habe zu vermehrten Neueintritten geführt. Weitere Themen beim Landesparteitag sind Digitalisierung, Artenvielfalt und Familiennachzug.