Bretten (dpa/lsw) - Nach dem Ausbruch von fünf Kängurus ist am frühen Donnerstagmorgen nun auch das letzte vermisste Beuteltier zu seinen Besitzern in den Tierpark Bretten (Kreis Karlsruhe) zurückgekehrt. Wie Besitzer Jörg Willig der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, entdeckte er es bei seinem morgendlichen Routinegang in einer mit Futter ausgelegten Schleuse. Danach konnte es problemlos mit einem Kescher eingefangen werden. Zuvor berichtete „Antenne 1“.

Neben den Kängurus waren Anfang vergangener Woche auch vier Damhirsche entlaufen. Drei Kängurus sowie zwei Hirsche seien schnell wieder eingefangen worden, einige Tage später kamen auch das vierte Beuteltier sowie die beiden noch fehlenden Hirsche zurück. Nach Angaben der Besitzer, war es das erste Mal, dass die Kängurus entwischt sind.

Anzeige