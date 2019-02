Anzeige

Stuttgart (dpa) Die dienstälteste «Tatort»-Kommissarin Ulrike Folkerts (57) denkt nichts ans Aufhören. «Warum sollte ich diese schöne Position aufgeben?», sagte die Schauspielerin am Freitag bei der Jahrespressekonferenz des Südwestrundfunks (SWR) in Stuttgart. «So lange ich rennen kann und schießen kann, werde ich diese Lena Odenthal gerne weiter spielen. Wenn die irgendwann in Rente geschickt wird, werde ich Privatdetektivin.»

Zu Folkerts' 30. Dienstjubiläum in der ARD-Krimireihe dreht der SWR eine Fortsetzung des umstrittenen Odenthal-Falls «Tod im Häcksler» aus dem Jahr 1991. «Ich denke, ich werde mir ganz genau überlegen, wann ich aufhören möchte, und werde mir einen ganz besonderen Ausstiegs-"Tatort" schreiben lassen», sagte Folkerts. «Aber ich habe den Zeitpunkt da wirklich noch nicht festgelegt.»