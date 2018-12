Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein unbekannter Täter hat im Laufe des Dienstags einen Dampfstrahlautomaten einer Tankstelle in der Hauptstraße in Echterdingen ausgeplündert. Gegen 22.30 Uhr wurde laut der Polizei entdeckt, dass der Dieb den Automaten gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Münzgeld in noch unbekannter Höhe gestohlen hatte. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.