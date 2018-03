Anzeige

Herrischried (dpa/lsw) - Im Südschwarzwald hat es bei Herrischried (Kreis Waldshut) in der Nacht zum Montag ein leichtes Erdbeben gegeben. Der Schweizer Erdbebendienst registrierte im Hotzenwald um 0.29 Uhr ein Beben der Stärke 3,1 auf der Richterskala. Der «Badischen Zeitung» zufolge gab es Erschütterungen bis in die Nordwestschweiz. Bemerkt hat das aber selbst bei Herrischried kaum jemand. Die 2800-Einwohner-Gemeinde registrierte keinerlei Anrufe von besorgten Bürgern oder Schadensmeldungen. «Die Leute da oben haben einen guten Schlaf», sagte ein Polizeisprecher in Waldshut.

In Südbaden und der Schweiz kommt es immer mal wieder zu meist kleineren Erdbeben. Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich überwacht die Erdbebenaktivität in der Schweiz sowie im grenznahen Ausland.