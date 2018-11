Anzeige

Winnenden (dpa/lsw) - Feuerwehrleute haben in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) einen Toten aus der Brandruine eines Zweifamilienhauses geborgen. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Mann wahrscheinlich um einen 59 Jahre alten Bewohner. Ein Anwohner, der dem Mann helfen wollte, erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Das Feuer war aus zunächst nicht geklärter Ursache am frühen Dienstagmorgen ausgebrochen. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung bei etwa 200 000 Euro. Die Einsatzkräfte entdeckten die Leiche im ersten Stock des mehrgeschossigen Gebäudes im Schlafzimmer. Die Identifizierung stand zunächst noch aus.