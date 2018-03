Lehrerin mit Messer verletzt - Kretschmann spricht von Einzelfall

Ministerpräsident sieht keine generelle Gefahr für Lehrer

In einer Grundschule in Teningen bei Freiburg wird eine Lehrerin im Streit mit einem Siebenjährigen durch ein Messer verletzt. Der Fall löst eine Debatte über Gewalt an Schulen aus.