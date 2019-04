Stuttgart (dpa/lsw) Vier von fünf Lehrern im Land beklagen Zeitmangel in ihrem Berufsalltag. Das geht aus einer am Montag in Stuttgart veröffentlichten Online-Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hervor, in der rund 5.700 Lehrer zu ihrer Arbeitszufriedenheit und Arbeitsbelastung im Netz Angaben machen konnten. Mehr als 80 Prozent der Lehrer gaben an, dass Zeitmangel die Arbeitszufriedenheit sehr stark oder stark beeinträchtigt.

Mehr als 60 Prozent finden, dass ihre Arbeitszeit nie oder selten ausreicht. Die Aufgaben außerhalb des Unterrichts hätten zugenommen, sagten mehr als 90 Prozent der Befragten. «Nahezu niemand ist von der Arbeitsverdichtung verschont», sagte die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz. Knapp zwei Drittel der Befragten gab an, dass kleinere Klassen hilfreich sein würden.

Der Umfrage zufolge sind aber die Mehrheit der Lehrkräfte mit ihrem Beruf zufrieden und betrachten ihre Arbeit mit großer Mehrheit als sinnstiftend. Die GEW gehe davon aus, dass die Angaben einen hohen Aussagewert haben, da sich viele Lehrer beteiligt hätten - aus jeder Schulart mehr als 500 Lehrer.

Als größte Herausforderung wurde die Leistungsbandbreite der Schüler genannt. Auch Disziplin- und Verhaltensprobleme sind demnach ein großes Problem - besonders in der Sekundarstufe 1 (Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen). Am Arbeitsplatz Schule seien nach drei Jahren grün-schwarzer Bildungspolitik keine Verbesserungen zu spüren, kritisierte Moritz. Schulen sollten mehr Aufgaben wie die Inklusion bewältigen, dafür fehle aber die Zeit.