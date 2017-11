Anzeige

Obrigheim/Neckarwestheim (dpa/lsw) - Ein Spezialschiff zum Transport von Atommüllbehältern hat am Dienstagnachmittag in Obrigheim angelegt. Es traf gegen 14.10 Uhr an dem stillgelegten Kernkraftwerk ein, teilte der Energieversorger EnBW mit. „Es hat alles wunderbar und völlig reibungslos geklappt“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen, das für die Sicherung der Castor-Transporte auf dem Fluss zuständig ist. Der Schubverband, der am Morgen vom Meiler Neckarwestheim bei Heilbronn losgefahren war, hatte keine Castoren an Bord.

Die Fahrt in das rund 50 Kilometer entfernte Obrigheim war Teil der Vorbereitungen für den vierten Castor-Transport, der drei Castoren mit ausgedienten Brennelementen in das Zwischenlager Neckarwestheim zurückfahren soll. Er wird von Atomkraftgegnern für spätestens Donnerstag erwartet.

Im Juni, September und Oktober wurden bereits drei Transporte auf dem Neckar erfolgreich durchgeführt. Angaben zum Zeitplan gibt es weder von EnBW noch der Polizei.