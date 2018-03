Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Neben den hohen Energiekosten haben im Oktober auch teurere Lebensmittel die Verbraucherpreise in die Höhe getrieben. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Kosten für Essen und Trinken in Baden-Württemberg um 3,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt heute mitteilte.

Insgesamt lag der Anstieg bei den Verbraucherpreisen mit 1,7 Prozent aber unter der Zwei-Prozent-Marke - jenseits von ihr sehen die Währungshüter stabile Preise in Gefahr. Gegenüber dem Vormonat September ging der Anstieg leicht zurück. Der für die meisten Menschen größte Kostenfaktor - die Mieten und Nebenkosten - stieg moderat um 0,6 Prozent.

Größte Preistreiber sind weiter die Energiepreise: Die Kosten für Heizöl stiegen im Vergleich zum Oktober 2011 um fast 11 Prozent an, Kraftstoffe wurden um 4,8 Prozent teurer.