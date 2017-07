Ladenburg (dpa/lsw) - Auf dem Gelände eines Chemieunternehmens in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) ist aus einem Leck Kalilauge ausgelaufen. Fünf Arbeiter seien bei dem Vorfall am Sonntag leicht verletzt worden, einer sei mit Hautverätzungen in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei in Göppingen mit. Die Kalilauge war demnach mit einem Schiff angeliefert worden und sollte über eine Leitung abgepumpt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien zwei Kubikmeter der gefährlichen Ladung in das firmeneigene Abwassersystem gelangt. Die Lauge habe aufgefangen, abgepumpt und neutralisiert werden können, hieß es. Sie sei weder in den Neckar noch in die öffentliche Kanalisation gelangt. Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest.

Anzeige