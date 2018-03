Anzeige

Pforzheim (dpa/lsw)Ein Lastwagenfahrer hat auf einer Rastanlage an der Autobahn 8 bei Pforzheim einen Mann mit seinem Fahrzeug schwer verletzt und ist geflüchtet. Der Unfall sei am Mittwochabend beim Vorbeifahren am Kleinlaster des 29 Jahre alten Opfers geschehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann wollte an der Rastanlage Enztal gerade in seinen Transporter steigen, als der Sattelzug ihn einklemmte, mitzog und gegen den Außenspiegel drückte. Der 29-Jährige kam mit Rippenbrüchen und einer Lungenverletzung in ein Krankenhaus. Der Sattelzug fuhr in Richtung Karlsruhe davon.