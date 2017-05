Bad Rappenau (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 ist am Dienstagmorgen ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Ein anderer Fahrer wurde verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Laster zwischen Bad Rappenau und Steinsfurt auf einen anderen aufgefahren. Zunächst gab es weder nähere Informationen zu den beiden Fahrern noch zur genauen Unfallursache.

Nach dem Unfall wurde die Autobahn in Richtung Mannheim komplett gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Bis wann die Lastwagen geborgen sein würden, war am Morgen unklar. Ein Polizeisprecher sagte, die Arbeiten könnten sich noch über mehrere Stunden hinziehen. Einer der Lastwagen hatte nach dem Unfall eine größere Menge Flüssigkeit verloren. Dabei soll es sich um Buttermilch handeln.

