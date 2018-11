Anzeige

Stuttgart (dpa/ lsw)Wegen einer heruntergefallenen Ladung Kaffeesatz ist es am Mittwoch an der A81 zu einem zehn Kilometer langen Stau vor der Anschlussstelle Feuerbach gekommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, musste ein Lastwagenfahrer, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, stark abbremsen, weil der Verkehr vor ihm ins Stocken geriet. Dadurch wurde die Mulde des Lastwagens geöffnet und der Kaffeesatz verteilte sich auf der Straße. Um die Masse entfernen zu können, mussten zwei Fahrbahnen kurzzeitig gesperrt werden.