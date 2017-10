Anzeige

Villingendorf (dpa) - Eine 79 Jahre alte Fußgängerin ist am Donnerstag in Villingendorf (Kreis Rottweil) von einem Lastwagen überfahren worden. Sie erlitt schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw erfasste die Frau beim Abbiegen an einer Straßenkreuzung.