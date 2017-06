Braunsbach (dpa/lsw) - Ein Lastwagen-Fahrer ist an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Lkw in der Nacht zum Samstag bei Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) mit einem Kleinbus zusammengestoßen. Der 58-Jährige war dabei lebensgefährlich verletzt worden. Er starb am Mittwochabend im Krankenhaus.

