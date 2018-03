27.2.2018 Im Lämmerbuckeltunnel bei Wiesensteig ist am Abend ein LKW in Brand geraten.

Wiesensteig (dpa) Großalarm für Rettungskräfte in den Kreisen Göppingen und Alb-Donau: Ein Lastwagen ist im Lämmerbuckeltunnel auf der Autobahn 8 bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) in Flammen aufgegangen. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Mittwoch löste ein technischer Defekt den Brand im Motorraum aus. Der 48 Jahre alte Fahrer brachte seinen Lkw im Tunnel in Richtung München zum Stehen und rettete sich. Die Polizei sperrte stundenlang den Tunnel sowie einen Teil der A8 ab. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Nachdem die Meldung über das Feuer am Dienstagabend um 21.50 Uhr eingegangen war, rückten rund 120 Feuerwehrleute aus der Region zum Einsatzort aus. Als die ersten Retter am Brandort ankamen, standen den Angaben nach Führerhaus und Anhänger des Lkw bereits vollständig in Flammen. Das Gespann im Wert von rund 80 000 Euro brannte aus. Ein Gutachter soll den Schaden am Tunnel einschätzen. Einsturzgefahr bestehe nicht, sagte der Polizeisprecher.

Beamte richteten eine Umleitung ein, dennoch standen Autofahrer die ganze Nacht über bei Temperaturen von bis zu minus 16 Grad im Stau. Rettungskräfte hätten die Wartenden sowie ihre Kollegen mit heißem Tee versorgt, sagte der Beamte. Erst gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen löste sich der Stau auf.