Kirchdorf an der Iller (dpa/lsw) - Schon an seinem zweiten Arbeitstag ist auf der A 7 ein Lasterfahrer am Steuer eingeschlafen und hat dadurch einen Unfall verursacht. Wie die Autobahnpolizei Memmingen am Montag berichtete, war der 49-Jährige am frühen Sonntagmorgen bei Kirchdorf an der Iller (Landkreis Biberach) eingenickt und mit seinem Transporter in der angrenzenden Wiese gelandet. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von 18 000 Euro.

Der neue Fahrer war zum Einlernen mit einem anderen Fernfahrer unterwegs und hatte erst eine halbe Stunde zuvor das Lenkrad von dem Kollegen übernommen. Ob der Chef der Spedition den schläfrigen Mitarbeiter nach dem Unfall weiterbeschäftigt, ist der Polizei nicht bekannt.

Anzeige