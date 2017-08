Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein Unimog ist am Dienstagmorgen an einer Bahnbrücke in Sindelfingen (Kreis Böblingen) hängengeblieben und umgekippt. Nach Angaben der Polizei wurden der 51 Jahre alte Fahrer und sein 29 Jahre alter Mitfahrer dabei leicht verletzt. Den Angaben zufolge war auf dem Klein-Laster hinter der Fahrerkabine ein Kran montiert, der zu weit hinausgeragt hatte. Das umgestürzte Fahrzeug musste von der Feuerwehr geborgen und wieder aufgerichtet werden. Der Schaden am Unimog wurde auf 25 000 Euro geschätzt.

