Stuttgart (dpa/lsw) - Schon kurz vor Beginn der Pfingstfeiertage müssen sich Reisende aus dem Südwesten auf Staus einstellen. „Auch in diesem Jahr müssen wir am Freitag vor Pfingsten wieder mit großen Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Bundesfernstraßen speziell auch im Südwesten rechnen“, teilte der Autoclub ADAC mit. Im vergangenen Jahr belegte dieser Tag Platz drei der staureichsten Tage. Besonders die Autobahn 8 zwischen Karlsruhe und München dürfte den Experten zufolge betroffen sein. Speziell zwischen dem Leonberger Dreieck und dem Autobahnkreuz Stuttgart mit mehreren Baustellen drohen lange Staus.

Die Hauptreisezeit wird ab dem frühen Freitagmittag erwartet. Sowohl am Pfingstmontag als auch noch am Dienstag rechnet der ADAC mit regem Rückreiseverkehr. Dafür dürfen aber Pfingstsonntag und -montag Lastwagen über 7,5 Tonnen nicht auf deutschen Straßen fahren.

