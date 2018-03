Anzeige

Stuttgart Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) hat zum Internationalen Frauentag einen höheren Frauenanteil im Parlament angemahnt. Sie appellierte am Donnerstag in Stuttgart an die Abgeordneten: „Suchen Sie die Diskussion, wie wir die Hälfte der Bevölkerung in unserem Parlament besser vertreten können.“ Die Debatte müsse hundert Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts offen und ernsthaft geführt werden. Bislang machen Frauen im Landtag einen Anteil von rund einem Viertel aus. Deshalb fordern vor allem die Grünen eine Reform des Landtagswahlrechts – die CDU-Landtagsfraktion will aber das derzeitige Wahlrecht beibehalten.