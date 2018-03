Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Auftakt der Landtagssitzung in Stuttgart haben Parlamentarier und Minister der Opfer der Anschläge von Paris mit einer Schweigeminute gedacht. Sie erhoben sich am heutigen Mittwochmorgen im Plenum in stiller Trauer um die mindestens 129 Toten und mehr als 350 Verletzten vom vergangenen Freitag. Dies sei Zeichen an die französischen Nachbarn, Freunde und Partner für Anteilnahme am Leid der Angehörigen der Toten und der Verletzten, sagte Landtagspräsident Wilfried Klenk (CDU). Er betonte: „Wir sind betroffen und getroffen.“

Der Terror stelle alle vor eine komplizierte Aufgabe, die mehr verlange als Reflexe. Ihm zu begegnen sein eine Aufgabe, „an der wir miteinander wachsen müssen“. Es gelte, Ängste der Bevölkerung aufzunehmen und doch differenziert zu argumentierten, nüchtern zu analysieren und auch unbequeme Schlussfolgerungen nicht zu scheuen.

Klenk erinnerte auch an den Tod von Altbundeskanzler Helmut Schmidt (SPD), eines Freundes Frankreichs und überzeugten Europäers. Die aktuelle Debatte über den Terror von Paris war von allen Fraktionen des Landtags beantragt worden.