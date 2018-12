Reutlingen will eine kreisfreie Stadt werden. Die Stadtverwaltung verspricht sich Unabhängigkeit und mehr Geld vom Land.

Reutlingen will eine kreisfreie Stadt werden. Die Stadtverwaltung verspricht sich Unabhängigkeit und mehr Geld vom Land. Foto: dpa

Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Der Landtag hat den Städten Reutlingen und Bad Herrenalb Änderungen ihrer Kreiszugehörigkeiten verweigert. Die breite Mehrheit der Abgeordneten stimmte bei der letzten Plenarsitzung des Jahres am Donnerstag in Stuttgart zwei entsprechenden Anträgen der Regierungsfraktionen Grüne und CDU zu.

Die 116 000-Einwohner-Kommune Reutlingen wollte den gleichnamigen Landkreis verlassen und hatte dazu im Juli 2015 einen Antrag gestellt - der erste dieser Art in Baden-Württemberg. Grüne, CDU und FDP lehnten den Wunsch auf einen eigenen Stadtkreis aber ab. Die SPD stellte sich auf die Seite Reutlingens, die AfD enthielt sich in der Frage. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach von Strukturen, die sich bewährt hätten. Die Stadt Reutlingen stehe nicht für sich allein, sondern sei mit dem Landkreis auf vielfältige Weise verwoben.

Der SPD-Abgeordnete Rainer Stickelberger sagte hingegen, die Verwaltungsstruktur eines Landkreises sei für eine Stadt wie Reutlingen nicht mehr passend. Reutlingen nehme schon viele Aufgaben einer Großstadt wahr.

Absage für Bad Herrenalb

Der Landtag verweigerte auch der Stadt Bad Herrenalb den Wechsel vom Landkreis Calw in den benachbarten Kreis Karlsruhe. Die Abgeordneten aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD stimmten für einen entsprechenden Antrag von Grünen und CDU. Bei einem Bürgerentscheid im Jahr 2016 hatte eine knappe Mehrheit der Bürger von Bad Herrenalb zwar für einen Wechsel votiert - das Ergebnis gilt jedoch als nicht bindend. Die Initiatoren hatten sich von einem Wechsel Vorteile für ihre Gemeinde versprochen - etwa kürzere Wege zu Behörden und wirtschaftliche und touristische Impulse. Im Koalitionsvertrag hatte sich Grün-Schwarz aber bereits dafür ausgesprochen, dass der Zuschnitt der Landkreise im Südwesten unverändert bleiben soll.

Innenminister Strobl verwies auf einen Unterschied von 43 Stimmen beim damaligen Bürgerentscheid. Die Meinung der Bürger sei aber gehört und ernst genommen worden. Er sagte, bei der Entscheidung aus übergeordneter Perspektive müsste auch die mögliche Vorbildwirkung eines Wechsels für das ganze Land einbezogen werden.

Mit weiteren Wechselwünschen müsse gerechnet werden, was nicht im Interesse des Landes sei. Mit einem Wechsel in den Kreis Karlsruhe hätte zudem ein Verlust der Verwaltungseffizienz gedroht, sagte Strobl. Der Landkreis Calw hätte im Falle einer Umkreisung Bad Herrenalbs mit erheblichen Nachteilen im Bereich Tourismus rechnen müssen. Bad Herrenalb hätte zudem an Bedeutung verloren.

Die bayerische Stadt Neu-Ulm sieht sich bei ihren Bemühungen für eine Kreisfreiheit nicht durch die Entscheidung des Landtags indes nicht ausgebremst. Die Ausgangssituationen in Bayern und Baden-Württemberg seien nicht vergleichbar, sagte eine Sprecherin der Neu-Ulmer Stadtverwaltung als Reaktion auf die Entscheidung zu Reutlingen. In Bayern sei es deutlich geregelt, dass Kommunen ab 50 000 Einwohnern die Kreisfreiheit beantragen dürfen.