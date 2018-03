Anzeige

Der baden-württembergische Landtag befasst sich mit dem umstrittenen Freihandelsabkommen Ceta. Zu dem geplanten Abkommen zwischen der EU und Kanada soll am 30. September eine öffentliche Anhörung stattfinden, wie der Landtag am Donnerstagabend in Stuttgart mitteilte. Den Angaben zufolge handelt es sich um eine gemeinsame Veranstaltung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau mit dem für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, dem für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie dem Ausschuss für Europa und Internationales. Zunächst sind Statements von sieben Sachverständigen vorgesehen. Daran schließt sich eine Runde der Abgeordneten mit weiterführenden Fragen an.

Das Ceta-Abkommen («Comprehensive Economic and Trade Agreement»), sozusagen die kleine Schwester des Freihandelsabkommens mit den USA (TTIP), ist bereits ausverhandelt. Umwelt- und Verbraucherschützer, Sozialverbände und Gewerkschaften sehen das Abkommen sehr kritisch.