Stuttgart (dpa/lsw) - Verbraucher müssen sich wegen der Unterbrechung auf der Rheintalbahn nach Angaben aus der Logistikwirtschaft auf mögliche Engpässe bei Lebensmitteln und Arzneien einstellen. Derzeit gebe es wegen der starken Autobahnauslastung Verzögerungen von mehreren Stunden, sagte der Präsident des Verbandes Spedition und Logistik, Karlhubert Dischinger, am Donnerstag in Stuttgart: „Bei einem eng getakteten Verkehr sind bereits leichte Verzögerungen schlecht.“ Wegen des zwischen Rastatt und Baden-Baden eingestellten Verkehrs auf der wichtigen europäischen Nord-Süd-Achse stauen sich seit mehreren Tagen die Güterzüge.

Es könne sein, dass der Lieblingsjoghurt oder ein bestimmter Wein nicht rechtzeitig im Regal ankomme, sagte Dischinger. Derzeit seien besonders viele Lastwagen auf den Autobahnen im Südwesten unterwegs. Seit Samstag habe der Verband ein leichtes Plus bei Aufträgen registriert.

Die Bahn bemüht sich, den Güterzugverkehr auf andere Strecken umzuleiten. Am Samstag hatten sich in Rastatt wegen eines Erdrutsches in einer Tunnelbaustelle Schienen verbogen.

