Stuttgart (dpa/lsw) Die Pläne der Landesregierung, den Ethikunterricht an den weiterführenden Schulen auszubauen, nehmen Gestalt an. Die Wertevermittlung soll mit dem Schuljahr 2019/2020 in Klasse 7 beginnen, wie «Heilbronner Stimme» und «Mannheimer Morgen» (Donnerstag) berichten. Im den beiden Folgejahren soll der Unterricht in Klasse 6 beziehungsweise in Klasse 5 starten. Ziel sei die flächendeckende Einführung an den weiterführenden Schulen, schreibt laut den Blättern Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) in einer Vorlage für die Kabinettssitzung am kommenden Dienstag.

Insgesamt sind bis 2023 knapp 70 Millionen Euro für mehr Lehrerstellen nötig. Bisher wird Ethikunterricht als Ersatzfach für den Religionsunterricht an den Gymnasien ab Klasse 7 und allen anderen weiterführenden Schulen ab Klasse 8 angeboten.

Eisenmann beschreibt als Ziel, vom konfessionsgebundenen Religionsunterricht unabhängige Wertevermittlung zu ermöglichen. Die wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen ohne religiöse beziehungsweise kirchliche Bindungen mache dies erforderlich, sagte sie den Blättern.

Laut Kultusministerium nahmen an den Haupt- und Werkrealschulen im Südwesten im Schuljahr 2015/2016 insgesamt 42 Prozent der Schüler nicht am Religionsunterricht teil.