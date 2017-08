Stuttgart (dpa/lsw) - Die Landesregierung prüft Standorte für eine neue Polizeischule. Im Gespräch sind dabei auch Mengen, Bad Saulgau und Sigmaringen. Ein Sprecher von Innenminister Thomas Strobl bestätigte am Dienstag in Stuttgart Medienberichte. Die Landesregierung fährt die Ausbildung von Nachwuchspolizisten hoch. Die bisherigen Schulen seien am Rande ihrer Ausbildungskapazitäten, sagte der Sprecher. Im Herbst 2018 soll es einen neuen Standort in Herrenberg geben. Im weiteren Verlauf des kommenden Jahres ist noch ein anderer Standort geplant. Bisher gibt es nach Angaben des Ministeriums Polizeischulen in Biberach, Lahr und Bruchsal. In Villingen-Schwenningen ist ein Studium möglich - Böblingen ist ein Fortbildungsstandort.

