Von Bettina Grachtrup





Stuttgart -Die Landesregelung für das neue Prostituiertenschutzgesetz soll in Baden-Württemberg zum 1. November in Kraft treten. Die grün-schwarze Landesregierung wird das Gesetz an diesem Donnerstag in den Landtag einbringen. Verabschiedet werden soll es noch in diesem Herbst, wie ein Sprecher des Sozialministeriums auf Anfrage in Stuttgart mitteilte. Das Gesetz regelt die Ausführung eines Bundesgesetzes, welches bereits seit Juli dieses Jahres gilt. Das Gesetz sieht unter anderem eine persönliche Anmeldepflicht für Sexarbeiterinnen vor, ihre Registrierung inklusive eines entsprechenden Ausweises, und es verpflichtet sie zu regelmäßigen gesundheitlichen Beratungungen.

Für die Zwischenzeit, bis das Gesetz in Baden-Württemberg durch den Landtag ist, hat vorübergehend das Land diese Aufgaben in Eigenregie übernommen. Später sind dann dafür die Kommunen zuständig. Dafür stellt das Land insgesamt 3,83 Millionen Euro in 2018, 2,99 Millionen Euro im Jahr 2019 und drei Millionen Euro im Jahr 2020 bereit. Dabei handelt es sich um Personalausgaben und Sachmittel für die Kommunen.

Bundesweit gibt es nach Schätzungen rund 200 000 Prostituierte - allein in Baden-Württemberg sollen es etwa 26 000 sein. Mit dem neuen Gesetz sollen die Frauen vor Menschenhandel, Gewalt, Ausbeutung und Zuhälterei geschützt werden. Kritiker wenden hingegen ein, das Gesetz gängele, bevormunde und kriminalisiere Sexarbeiterinnen.