Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einem internen Studientag will sich die evangelische Landeskirche in Württemberg einem Beschluss zum Thema Segnung gleichgeschlechtlicher Paare nähern. Auf dem Programm am Samstag stehen Referate zu den theologischen und juristischen Aspekten, „die zu einer persönlichen Urteilsbildung beitragen sollen“, wie der Sprecher der Landeskirche, Oliver Hoesch, sagte. Die Diskussion sei auf der Zielgeraden. Im November will die Synode beraten und „einen Beschlussweg finden, der breiten Rückhalt in der Landeskirche hat“.

Auslöser der zunehmend hitzig geführten Debatte war die öffentliche Forderung der Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold, die Landeskirche für Homosexuelle weiter zu öffnen. Für zusätzlichen Zündstoff sorgte in konservativen Kreisen, dass die Regionalbischöfin unabgesprochen die Schirmherrschaft für den Stuttgarter Christopher Street Day (CSD) im Juli übernommen hat. Laut Sprecher Hoesch war der Studientag aber schon seit Monaten anberaumt. „Durch die öffentliche Diskussion ist er aber in den Fokus gerückt.“

