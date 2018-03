Anzeige

Von Oliver Stortz





Stuttgart - Die Landtags-Grünen werfen der schwarz-gelben Regierungskoalition vor, bei der Aufstellung des Haushalts für das laufende Jahr zu „tricksen und zu täuschen“. Fraktionschef Winfried Kretschmann bezeichnete die Einsparpläne von Finanzminister Willi Stächele (CDU) gestern als „abstrus“. Innerhalb der CDU zeichnet sich ein Streit über die Zukunft des Landeserziehungsgeldes ab. Die Grünen fordern strukturelle Einsparungen im Haushalt von mindestens einer Milliarde Euro, um die Vorgaben der Schuldenbremse, die ab 2020 greift, einhalten zu können. „Wenn wir so weitermachen, wird sich die Verschuldung bis 2020 verdoppeln“, sagte der Finanzexperte Eugen Schlachter. In diesem Szenario würden jährlich allein Zinsen von vier Milliarden Euro fällig. Die Handlungsfähigkeit des Landes wäre gefährdet, so Schlachter. Kretschmann warf den Spitzen der Regierungsfraktionen, dem scheidenden CDU-Fraktionschef und designierten Ministerpräsidenten Stefan Mappus und FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, Realitätsverlust vor. „Realität ist für Mappus und Rülke so lästig wie Fußpilz“, sagte er. Die Grünen hätten bei ihrer Klausurtagung in dieser Woche Einsparmöglichkeiten in einer Größenordnung von 30 Millionen Euro im Haushalt ausgemacht. Allerdings habe die Landesregierung bereits früher gemachte Vorschläge mit weit größerem Volumen nicht aufgegriffen. „Wir können den Investitionen nicht hinterhersparen“, sagte Kretschmann.

Mappus rüffelt Stächele

Auch in der Regierungskoalition wird vor der Landtagsdebatte zum Haushalt am kommenden Dienstag der Ton rauer. Mit Blick auf den Vorschlag von Finanzminister Willi Stächele, das Landeserziehungsgeld zu streichen und dadurch jährlich 45 Millionen Euro zu sparen, zeigten sich die Liberalen gesprächsbereit. „Darüber kann man mit uns reden“, sagte Rülke. Das Landeserziehungsgeld kommt Familien mit geringem Einkommen zugute.

Streit über die Streichung zeichnet sich jedoch innerhalb der CDU ab. Der künftige Regierungschef Mappus reagierte verärgert und teilte mit, er werde „derlei Pläne nicht mittragen“. Die Sanierung des Haushalts sei zwar eine existenzielle Aufgabe, die ernsthaft und nachhaltig betrieben werden müsse. Aber dies dürfe nicht auf den Schultern von Familien mit Kindern geschehen, sagte Mappus. Das Landeserziehungsgeld sei ein Kennzeichen christdemokratischer Politik. Die Grünen bezeichneten Stächeles Vorhaben als „herzlos“. Zwar setze die Landesregierung mit dem Erziehungsgeld in seiner bestehenden Form einen „falschen Akzent“ in der Familienpolitik. Anstelle einer ersatzlosen Streichung sei aber eine Umschichtung der Mittel in den Ausbau der Kleinkindbetreuung notwendig, forderte die familienpolitische Sprecherin Brigitte Lösch. Auch SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel wandte sich gegen das Vorhaben Stächeles. Das Erziehungsgeld konzentriere sich auf Familien im untersten Einkommensbereich. Zudem würde es mindestens einen Teil der Zeit, in der nicht beide Elternteile voll erwerbstätig sind, überbrücken, um genug eigenes Einkommen erzielen zu können. Es müsse daher erhalten bleiben.