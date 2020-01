Stuttgart (dpa/lsw)Der oberste Landesdatenschützer Stefan Brink hat beim Einsatz von Schulterkameras der Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Bei Stichproben in drei Polizeipräsidien sei etwa aufgefallen, dass die Kameras nicht nur - wie vorgesehen - dann liefen, wenn Leib und Leben gefährdet seien. Zudem seien auch Aufnahmen in Polizeirevieren und Polizeiautos gemacht worden, obwohl die Kameras nur in öffentlich zugänglichen Bereichen eingesetzt werden dürfen. Das sagte Brink am Donnerstag bei der Vorstellung seines neuen Berichts in Stuttgart. Die Polizeiführung und das Innenministerium hätten positiv auf seine Kritik reagiert und Nachschulungen von Beamten angekündigt.

In Baden-Württemberg war die Polizei in den vergangenen Monaten nach und nach mit sogenannten Bodycams ausgestattet worden. Die Kameras sollen Angriffe auf Beamte dokumentieren und im Zweifel belegen, dass Beamte rechtmäßig gehandelt haben. Die grün-schwarze Landesregierung will den Einsatz der Kameras ausweiten, so dass sie in bestimmten Fällen auch in Wohnungen oder Diskotheken eingesetzt werden können. Brink sagte, er werde im Rahmen der Anhörung zu der Gesetzesnovelle erklären, dass man da sehr behutsam vorgehen müsse.