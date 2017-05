Karlsruhe (dpa/lsw) - Zum Beginn des Fastenmonats Ramadan an diesem Samstag hat der evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh an gemeinsame Werte von Christen und Muslimen erinnert. Christen respektierten die Zeit des Ramadan, in der für Muslime die Stärkung im Glauben und die Wahrnehmung der Mitmenschen mit ihren Bedürfnissen und Nöten im Zentrum stehe, schrieb der evangelische Landesbischof in einem Brief an die Moscheegemeinden in Baden.

Im Wahljahr 2017 seien christliche und muslimische Bürger gesellschaftlich besonders herausgefordert, heißt es nach Angaben der Evangelischen Landeskirche in dem Schreiben weiter. „Fremdheit und Furcht vor der jeweils anderen Religion bilden einen Nährboden für politisch aufgeheizte Stimmungen, für den Ruf nach Abgrenzung, für menschenfeindliche Hetzkampagnen und die Verdrehung von Tatsachen.“ Christen und Muslime müssten gemeinsam mit langem Atem für Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit wirken, betonte Cornelius-Bundschuh.

