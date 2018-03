Anzeige

Stuttgart (lsw/pap) - Geldabheben am Schalter, wo man gleich noch eine Überweisung ausfüllen und der freundlichen Bankmitarbeiterin rüberschieben kann? Eine solche Szene klingt für viele Kunden wie von vorgestern. Das weiß auch die LBBW - und setzt den Rotstift an. Die Landesbank Baden-Württemberg kündigt harte Einschnitten beim Personal an.

Als Folge der Digitalisierung und neuer Kundengewohnheiten sollten bis 2020 etwa 830 Stellen abgebaut werden, sagte der Chef von Deutschlands größter Landesbank, Hans-Jörg Vetter, gestern in Stuttgart. Damit wären etwa 1000 Mitarbeiter der etwas mehr als 11 000 Beschäftigten von dem Sparkurs betroffen - unter den Stellen sind Teilzeit-Beschäftigungen, was die Diskrepanz zwischen Stellen und Mitarbeitern erklärt. Der Stellenabbau solle „so sozial verträglich wie möglich“ bewerkstelligt werden, sagte Vetter.

Die Bankenbranche ist vor allem im Privatkundengeschäft im Umbruch, da Kunden immer häufiger auf Online-Banking zurückgreifen und seltener am Bankschalter auftauchen. Auch andere Finanzhäuser hatten daher Stellenstreichungen verkündet, zum Beispiel die Deutsche Bank. Bei der LBBW teilen sich die Personal-Kürzungen etwa hälftig auf deren Privatkunden-Tochter BW-Bank und eigene Abteilungen auf, vor allem zur Kreditbearbeitung. „Einfaches Geschäft wird künftig stärker standardisiert und automatisiert bearbeitet“, sagte Vetter.

Privatkunden-Vorstand Michael Horn geht davon aus, dass ein Drittel des Stellenabbaus bei der BW-Bank als natürliche Fluktuation erfolgen kann, also über Verrentung oder Wechsel von Mitarbeitern aus eigenem Antrieb in andere Unternehmen. Für den Rest stehen Abfindungen von insgesamt 35 Millionen Euro parat. Der Privatkunden-Arm der Landesbank ist besonders betroffen, etwa jede vierte Stelle fällt hier weg.

Vor allem Service-Leistungen werden eingespart, da die BW-Bank vielerorts auf Beratungscenter ohne Kassenfunktion setzt. Tätigkeiten wie Überweisungen oder Abhebungen gehen nur über Automaten. Horn betonte aber, dass das - wenn auch ausgedünnte - Filialnetz wichtig sei. „Die reine Internetbank/Direktbank ist nicht das Geschäftsmodell der BW-Bank.“

Der 63-jährige Bankchef Vetter räumt Ende Oktober seinen Posten. Er hinterlässt ein Institut, das in der Finanzkrise schwer angeschlagen war und wieder in der Spur ist. So stieg der Vorsteuergewinn 2015 um 11,4 Prozent auf 531 Millionen Euro. „Die Entrümpelung der Bilanz ist abgeschlossen - ab jetzt wollen und werden wir wachsen“, sagte Vetter. Die LBBW rechnet 2016 mit einem niedrigen Zinsniveau und einer stabilen wirtschaftlichen Lage in ihren Kernmärkten. Vor dem Hintergrund erhöhter Investitionen, einer sich normalisierenden Risikovorsorge und moderatem Wachstum im Kundengeschäft erwartet die Bank ein Konzernergebnis vor Steuern leicht unter Niveau des Vorjahres.

Geschäftszahlen

Das Zinsergebnis ging von 1,87 Milliarden Euro im Vorjahr auf 1,65 Milliarden Euro zurück. Ursächlich waren den Angaben zufolge vor allem das niedrige Zinsniveau und durch Fälligkeiten verminderte Forderungsbestände.

Für die Risikovorsorge sank der Aufwand aufgrund der ausgewogenen Risikopolitik und der guten wirtschaftlichen Lage in den Kernmärkten beträchtlich auf 55 Millionen Euro (Vorjahr: 104 Millionen Euro).

Das Provisionsergebnis betrug 498 Millionen Euro nach 518 Millionen Euro im Vorjahr. Während sich das Wertpapier und Kommissionsgeschäft sowie das Konsortialgeschäft der Landesbank Baden-Württemberg gut entwickelten, waren die Erträge aus dem Vermittlungsgeschäft sowie aus Kreditprovisionen und Bürgschaften rückläufig.

Die Aufwendungen für Bankenabgabe und Einlagensicherung betrugen 73 Millionen Euro.