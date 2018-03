Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw) - Das Umweltministerium will Nägel mit Köpfen machen und die Biotonne im Südwesten endlich flächendeckend einführen. Minister Franz Untersteller (Grüne) habe daher die Landräte der sechs Landkreise angeschrieben, die die Tonne bislang nicht zur Verfügung stellen. „Es gibt Klärungsbedarf und die Landräte wurden gebeten, einen Gesprächstermin mit dem Ministerium abzusprechen“, sagte ein Behördensprecher. Eine Regelung werde in der zweiten Jahreshälfte angestrebt, hieß es weiter.

Hintergrund ist ein Bundesgesetz, das bereits seit Anfang vergangenen Jahres vorschreibt, Bioabfälle getrennt einzusammeln. In Baden-Württemberg gibt es in 36 von 44 Landkreisen eine Biotonne oder einen Biobeutel. Zwei weitere Landkreise - Ortenaukreis und Emmendingen - haben noch bis einschließlich August eine Ausnahmeregelung. Sie entsorgen ihren Biomüll auf einer mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage. Beide wollen auch weiterhin auf diese Weise mit Biomüll verfahren und bemühen sich beim Umweltministerium um Verlängerung.

Die Landkreise Karlsruhe, Sigmaringen, Alb-Donaukreis, Neckar-Odenwaldkreis, Biberach und Waldshut sortieren den Biomüll noch nicht separat. Sie berufen sich auf andere Verwertungsformen oder befürchten zum Teil um bis zu 70 Prozent höhere Müllgebühren.