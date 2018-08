Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Land Baden-Württemberg prüft die Entscheidung des internationalen Schiedsgerichtes, wonach ihm keine Rückzahlung aus dem umstrittenen EnBW-Deal zusteht. Eine Sprecherin des Finanzministeriums in Stuttgart sagte am Dienstag, dass dies noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Wie das Land mit dem Schiedsspruch umgeht, ist daher noch offen. Der Schiedsspruch werde derzeit noch übersetzt. Da die 212 Seiten lange Entscheidung viele personenbezogene Daten enthalte, die aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden dürften, könne das Urteil kurzfristig nicht an die Medien weitergegeben werden.

Das internationale Schiedsgericht ICC hatte entschieden, dass Baden-Württemberg keine Rückzahlung vom französischen Energiekonzern EDF zusteht. Das Land hatte rund 840 Millionen Euro gefordert, weil seiner Ansicht nach der Kaufpreis für die Anteile an dem Energieversorger EnBW zu hoch war. Der damalige Regierungschef Stefan Mappus (CDU) hatte die Anteile am Karlsruher Energieversorger EnBW in einer Nacht-und-Nebel-Aktion im Dezember 2010 von der EDF zurückgekauft. Das Land zahlte 4,7 Milliarden Euro. Die damalige grün-rote Landesregierung hatte bereits 2012 Klage eingereicht. Die Entscheidung des Schiedsgerichts war am Freitag bekanntgeworden.