Von Hermann Neu





Stuttgart - Die Landesregierung will den Wettbewerb im Nahverkehr auf der Schiene fördern und die Chancen der Konkurrenten der Deutschen Bahn (DB) verbessern. Über Garantien bei der Finanzierung von Fahrzeugen sollen wie bereits in anderen Bundesländern kleinere Betreiber von den günstigen Kreditkonditionen des Landes profitieren.Als Garantiesumme nannte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) für die kommenden Jahre bis zu 2,6 Milliarden Euro. Dazu plane das Land einen Nachtragshaushalt. Einspringen müsse das Land nur, wenn Betreiber pleitegehen, sagte der Minister. Auf eine noch weiter gehende Lösung - etwa die Anschaffung landeseigener Schienenfahrzeuge wie in Niedersachsen - war laut Hermann in der Koalition keine Verständigung möglich.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Hermann sprachen gestern in Stuttgart davon, das Angebot des Personennahverkehrs auf der Schiene müsse durch mehr Wettbewerb besser werden und bezahlbar bleiben. Dazu ist es nötig, Konkurrenten auf Augenhöhe mit dem Quasi-Monopolisten DB zu hieven. Der aus Sicht Hermanns für das Land ungünstige große Verkehrsvertrag mit der DB Regio AG aus dem Jahr 2003 läuft Ende September 2016 aus. Bei einer Finanzierungslücke mit einem strukturellen Defizit von 30 bis 40 Millionen Euro und Regionalisierungsmitteln von derzeit 740 Millionen sind finanziell allerdings keine großen Sprünge drin. Hintergrund ist, dass die Kaufkraft der vom Bund den Ländern zur Verfügung gestellten Regionalisierungsmittel sinkt: Trassen- und Stationspreise stiegen stärker, als die 1,5 Prozent, um die der Bund die Regionalisierungsmittel pro Jahr anhebt.

Hermann sagte, der „Kassensturz“ im November 2012 habe gezeigt, dass bei steigenden Preisen der Bahn und nur unterdurchschnittlich wachsenden Regionalisierungsmitteln des Bundes erhebliche Anstrengungen nötig seien, damit das Land beim Schienenpersonennahverkehr seinen Spitzenplatz halten kann.

Pro Streckenkilometer fallen momentan 10,82 Euro an. Auch bei der Bahn gibt es laut Hermann Stimmen, die dies für einen zu hohen Preis hielten. Der Minister nannte als Ziel: „Zehn bis 15 Prozent weniger kann man schaffen“. Der Bieterwettbewerb auf der Schiene sei jedoch zurückgegangen. Es sei schwierig, überhaupt noch Interessenten zu finden. Ein Grund sei die aufwendige Beteiligung an den Ausschreibungen, sagte Hermann. Die Kalkulationen würden aber auch durch „ein großes Infrastrukturprojekt“ erschwert - gemeint ist der Bau von Stuttgart 21. Gleichzeitig gelte aber der Schienenverkehr im Land als Wachstumsmarkt. Laut dem Konzept der Landesregierung sollen vor allem für die großen Vergabenetze mit hohen Investitionen für Fahrzeuge Modelle zur Unterstützung konkurrierender Betreiber zum Zug kommen. Damit sollen die Bieter bei Ausschreibungen von Verkehrsleistungen beim Kauf der Fahrzeuge unterstützt werden. Genannt werden als Stuttgarter Netze alle Linien, die durch den Bahnknoten der Landeshauptstadt laufen sowie die Breisgau-S-Bahn oder die Rhein-Neckar-S-Bahn.

Dem Konzept zufolge übernimmt das Land gegenüber der Bank, die den Betreibern Kredite für Lokomotiven oder Wagen gibt, eine Garantie für die Erfüllung des Schuldendienstes aus dem Fahrzeugkauf. Die Betreiber bringen die so erworbenen Fahrzeuge in eine Leasinggesellschaft ein und leasen sie von dort. Die Bieter können, sie müssen die Unterstützung nicht in Anspruch nehmen. Eines der Ziele des Konzepts für die Vergabe künftiger Schienenverkehrs-Leistungen ist auch die Modernisierung des Wagenparks. So sollen beispielsweise die bis zu 40 oder 50 Jahre alten „Silberlinge“ durch aktuellere Fahrzeuge wie etwa modernisierte gebrauchte Waggons ersetzt werden.