Stuttgart (dpa) - Das Land fördert Schulbauprojekte in diesem Jahr mit mehr als 80 Millionen Euro. Dabei fließen 12,5 Millionen Euro in Vorhaben an 44 Ganztagsschulen und 68 Millionen Euro in andere Schulen. Das sind 9,8 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, wie Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) in Stuttgart mitteilte. „Wir unterstützen die Schulträger bei ihren Bauprojekten, um gemeinsam für moderne Lern- und Lebensräume an den Schulen zu sorgen.“ Die kommunalen Schulträger erhalten vom Land einen Zuschuss von einem Drittel des zuschussfähigen Bauaufwandes. Am meisten von der Förderung profitiert die Hedwig-Dohm-Schule, eine berufliche Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialwe­sen in Stuttgart. Sie erhält 5,7 Millionen Euro für einen Neubau. Im Ganztagsbauförderungsprogramm 2017 wurden alle entscheidungsreifen Anträge berücksichtigt.

SPD: Tropfen auf den heißen Stein

Nach Ansicht der SPD im Landtag bleibt die Förderung des Schulbaus aber weit hinter dem Nötigen und Möglichen zurück. SPD-Schulexperte Gerhard Kleinböck sagte: „Der Investitionsstau in Baden-Württemberg wird von den Schulträgern auf rund 3,5 Milliarden Euro beziffert.“ Da seien die 80 Millionen Euro für die Empfänger zwar wichtig, aber insgesamt nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Angesichts voller Kassen müsse die Landesregierung klotzen statt kleckern. Der Städtetag betonte, der kommunale Handlungsbedarf habe sich zunehmend vom Schulneubau zur Schulbaumodernisierung verlagert. „Dabei geht es nicht nur um die Sanierung der Gebäude, sondern immer dringender auch um die Digitalisierung der Schulen“, sagte die stellvertretende Verbands-Geschäftsführerin Stefanie Hinz. Mit rund 100 Euro pro Schüler pro Jahr könne dem Rechnung getragen werden. Das wären Hinz 150 Millionen Euro im Jahr.