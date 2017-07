Von Hermann Neu





Stuttgart - Die Unzufriedenheit von Bahnfahrern auf der Frankenbahn oder der Filstalbahn wegen Zugausfällen und Verspätungen soll Konsequenzen haben. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) droht der Deutschen Bahn (DB) wegen mangelnder Zuverlässigkeit mit dem Ausschluss von künftigen Ausschreibungen. Die vor drei Jahren erfolgte Änderung der Vergabeverfahren für Bahnverbindungen sieht der Minister als Erfolg.

Anzeige

Hermann erklärte gestern in Stuttgart, Nutzer der Filstalbahn oder der Frankenbahn seien zum Teil „total verärgert“. Auf der Frankenbahn sei die Zuverlässigkeit des Anbieters DB Regio unter 90 Prozent gefallen. Dort wirft eine Bürgerinitiative der Bahn vor, sie vergraule Kunden, nachdem sie die Ausschreibung für den weiteren Betrieb der Strecke nicht gewonnen hat. Dies sieht der Minister allerdings nicht als Grund der Probleme. Die Bahn selbst wolle Verbesserungen, manche der Mitarbeiter seien aber eventuell „zu sehr verärgert“. Dabei drohe ihnen auch bei einem anderen Betreiber nicht der Verlust des Arbeitsplatzes. Neue Betreiber bräuchten eher mehr Personal. Auf der Frankenbahn hat die Bahn einen Übergangsvertrag. 2019 übernehmen andere Anbieter.

Anzeige

„Ziemlich deutliches Instrument“

Der Verkehrsminister will die Bahn nun nach einer zweiten Abmahnung möglicherweise wegen mangelnder Zuverlässigkeit von der Ausschreibung weiterer Verkehrsleistungen ausschließen. Dies „wäre ein ziemlich deutliches Instrument“, sagte Hermann. In der nächsten Zeit laufen in Monatsabständen weitere Ausschreibungen. Unter anderem steht im Raum Reutlingen/Tübingen sowie in der Region Offenburg die Vergabe des Schienenverkehrs bevor.

Die geänderte Vergabe im Personennahverkehr auf der Schiene nannte der Minister einen Erfolg. Hermann hatte das Landeskabinett über den Stand der Vergabeverfahren im Schienennahverkehr informiert. Auch für den Vize-Ministerpräsidenten, Innenminister Thomas Strobl (CDU), ist das 2014 von der grün-roten Vorgängerregierung geänderte Vergabeverfahren besser für die Fahrgäste. Auch in der CDU-Fraktion ist der Minister nach früherer Kritik inzwischen laut eigenen Worten „zum Teil gelobt“ worden. Hermann berichtete von bis zu 50 Prozent günstigeren Preisen. Etwas höhere Kosten habe es nur bei einer Vergabe gegeben. Seit dem Auslaufen des Großen Verkehrsvertrags sei es gelungen, dass das Land pro Zugkilometer teilweise weniger als die Hälfte der zuvor pro Kilometer gezahlten 11,96 Euro aufwenden muss. Es gebe bessere Takte, als Ergebnis würden die Verbindungen stärker genutzt. Mit den eingesparten Geldern würden Verbesserungen des Angebots finanziert, dazu gehörten moderne klimatisierte Züge, die barrierefrei und für die Mitnahme von Fahrrädern geeignet seien. Bei den Ausschreibungen habe die Landesregierung auch auf mehr Sicherheit durch deutlich mehr Begleitpersonal in den Zügen gesetzt. Dass nicht allein die Bahn, sondern auch kleine und mittlere andere Anbieter zum Zug kommen bedeute mehr Wettbewerbs-Fairness, betonte Hermann. Dazu trage auch bei, dass das Land einen Teil der Fahrzeuge gekauft habe und an diese Anbieter weitervermiete.

Anteil der Bahn noch 50 Prozent

In der Summe habe die Bahn inzwischen statt früher 75 Prozent einen Anteil von 50 Prozent. Von Juli 2016 bis heute wurden laut den weiteren Angaben acht Vergabeverfahren beendet. Vier Netze gingen an die DB Regio oder Schwesterunternehmen im DB-Konzern, zwei Lose erhielt die Hohenzollerische Landesbahn, ein Netz ging an die Südwestdeutsche Verkehrs AG, in einem weiteren Netz erhielt neben der Bahn die deutsche Tochter der Schweizerischen Bundesbahnen den Zuschlag.

Laut Verkehrsminister Hermann hat das Land momentan pro Jahr 800 Millionen Euro für die Bestellung von Zügen zur Verfügung. Die Summe werde sukzessive auf 1,3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2013 anwachsen.