Ulm (dpa/lsw) - In Bad Überkingen (Göppingen) ist eine Halle mit landwirtschaftlichen Geräten abgebrannt. Bei dem Feuer in der Nacht auf Samstag sei ein Sachschaden von etwa 150 000 Euro entstanden, teilte die Polizei in Ulm mit. Autofahrer hatten den Brand von der B466 aus gesehen und gemeldet. Die Feuerwehr konnte allerdings nicht mehr verhindern, dass die 30 mal 15 Meter große Halle vollständig niederbrannte. Die Brandursache war zunächst unklar.

