Anzeige

Breisach (dpa/lsw)Ein Ladendetektiv ist in Breisach bei Freiburg als Ladendieb ertappt worden. Der Mann wurde in einem Supermarkt von anderen Angestellten beobachtet, wie er Ware aus dem Regal nahm und in seine Tasche steckte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Verpackung warf er kurz darauf in einen Abfalleimer. Die Polizei, die am Dienstagabend von den Angestellten informiert wurde, stellte den Mann. In seinem Auto fand sich weiteres Diebesgut. Auch in anderen Geschäften hatte der Mann, dessen Job es war, Ladendiebstahl zu verhindern, demnach geklaut. Ihm droht nun der Verlust seines Arbeitsplatzes. Zudem wird gegen ihn ermittelt.