Stuttgart (dpa/lsw) - Der Sommer in Baden-Württemberg macht gerade eine kurze Pause: Das Tief „Xaver“ sorgt am Donnerstag für Abkühlung, es bleibt aber trocken. Im deutschlandweiten Vergleich seien die Temperaturen im Südwesten aber noch am höchsten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Bodensee und am Rhein erreichen die Temperaturen im Laufe des Donnerstags etwa 25 Grad. Im Bergland wird es mit Temperaturen um die 20 Grad etwas frischer. Zum Wochenende hin würden sich die Temperaturen laut DWD aber wieder erholen, am Sonntag seien bereits Höchstwerte von 29 Grad möglich.

Unwetterwarnungen gebe es am Donnerstag keine, so der Wetterdienst. In der Nacht zum Freitag seien südlich der Donau einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Windböen können dabei bis zu 60 Stundekilometer schnell werden. Im Verlauf des Freitags sei es stark bewölkt, außerdem könne es zu lokalen Schauern kommen. Die Wahrscheinlichkeit für Gewitter sei allerdings gering, sagte ein Experte des DWD.

Anzeige