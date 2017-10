Anzeige

Rohrdorf (dpa/lsw) - Mit Hupen hat ein 45 Jahre alter Autofahrer die Aggression einer ganzen Gruppe auf sich gezogen und ist schwer verprügelt worden. Der Mann war am Samstagabend auf einer Straße in Rohrdorf im Kreis Calw unterwegs als nach Polizeiangaben vom Montag ein Auto rückwärts auf die Fahrbahn setzte. Der 45-Jährige habe gebremst und durch Hupen auf sich aufmerksam gemacht. Eine zehnköpfige Gruppe Unbekannter sei daraufhin auf die Straße gelaufen, habe den Mann aus dem Auto gezogen und verprügelt. Ihm sei schließlich die Flucht mit seinem Wagen gelungen. Seine Verletzungen seien so schwer gewesen, dass er eine Nacht im Krankenhaus verbringen musste, teilt die Polizei mit.