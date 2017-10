Anzeige

Berlin/Stuttgart (dpa) - Die Kurdische Gemeinde hat den türkischen Konsulatsunterricht in Deutschland als untragbar kritisiert und die Überführung in das staatliche Schulwesen gefordert. Es sei fatal zu glauben, dass dieser aus Ankara gesteuerte Unterricht für türkische Muttersprachler politisch neutral sei, sagte der Generalsekretär der Kurdischen Gemeinde, Cahit Basar, der „Heilbronner Stimme“ (Donnerstag). „Der dort vermittelte Nationalismus lässt sich mit unserem Grundgesetz nicht vereinbaren.“

Basar äußerte den Verdacht, dass es türkische Spione unter den Konsulatslehrern gebe. „Wir haben überführte Ditib-Imame erlebt, die ihre Gemeinden bespitzelt haben“, sagte er. „So wie die Ditib-Imame sind die Lehrer türkische Staatsbeamte. Wir müssen leider davon ausgehen, dass auch Konsulatslehrer als türkische Spione arbeiten. Das Vertrauen ist nun mal verspielt.“

Die derzeitige Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Susanne Eisenmann (CDU), will den Konsulatsunterricht bei der an diesem Donnerstag beginnenden zweitägigen Sitzung thematisieren. Basar nimmt dem Bericht zufolge an der Beratung teil.

Beim Konsulatsunterricht schicken die Herkunftsländer Lehrer nach Deutschland, um Kinder mit Wurzeln aus ihrem Kulturkreis in der Muttersprache zu unterrichten. Er findet meist an staatlichen Schulen statt, wird aber nicht von der Schulaufsicht kontrolliert.